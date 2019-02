Lazio, Murgia non dimentica: "Grazie per aver trasformato in realtà i miei sogni!" - FOTO

I colori biancocelesti, Murgia, ce li ha stampati nel cuore. La Lazio lo ha cresciuto, coccolato e reso un giocatore di calcio. La Primavera, poi il salto in prima squadra nel 2016/17. A venti anni il debutto in Serie A, fino ad arrivare all’impensabile: proprio il classe '96 ha spinto dentro quel pallone che ha permesso alla Lazio di superare la Juventus in Supercoppa e alzare il trofeo. Ora, per lui, inizia una nuova avventura con la maglia della Spal, in prestito fino al 30 giugno 2019. La sua intenzione è quella di tornare più forte di prima, conscio dei grandissimi risultati raggiunti. Sui social il pensiero dedicato al club capitolino: “Grazie Lazio! Grazie per aver trasformato in realtà i sogni di questo bambino”, la didascalia sulla foto che lo ritrae con l’aquila sul petto.