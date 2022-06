Lazio, nuovo sondaggio per il gol dell’anno: ecco i protagonisti – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue il sondaggio lanciato dalla società tramite i canali social ufficiali. L’obiettivo è eleggere il gol più bello dell’anno. 77 sono le reti realizzate dai biancocelesti in questa stagione, una prima selezione è stata fatta dal club che ne ha individuati già quattro oggetto della prima semifinale. Altrettanti ne sono stati scelti per la seconda semifinale, questa volta i protagonisti sono: Sergej Milinkovic Savic, Felipe Anderson, Luis Alberto e Francesco Acerbi con le reti realizzate rispettivamente contro Udinese, Cagliari, Sampdoria e Spezia. I due più votati andranno in finale e saranno anche questi oggetto di un ulteriore sondaggio. Ora spetta ai tifosi decretare i loro preferiti.

⭐️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 ⭐️

Semifinale 2 | Scegli il tuo preferito, i primi due passano alla finale ⤵️ pic.twitter.com/wdeFGs0Bg0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2022

