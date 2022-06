Lazio, ricordi Mata? Ha detto addio al Manchester United

TUTTOmercatoWEB.com

L'avventura di Juan Mata con il Manchester United termina qui. Dopo Pogba e Lingard, un altro giocatore saluta i Red Devils. Il centrocampista spagnolo, accostato alla Lazio di Sarri e alla Roma di Mourinho la scorsa estate, non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto e adesso è libero di cercarsi una nuova squadra a parametro zero. Il 34enne, che può rivelarsi un'ottima occasione di mercato, lascia lo United dopo aver disputato 285 partite, segnando 51 gol e vincendo 4 trofei.