Lazio, Pedro suona la carica: "Avanti così, tutti insieme!" - FOTO

È entrato a gara in corso per dare il proprio contributo nei minuti finali di Genoa - Lazio, ma Pedro non ha mancato l'appuntamento con i festeggiamenti social. Lo spagnolo si è preso qualche ora in più rispetto agli altri, ma dal proprio profilo Instagram è arrivato il commento al successo biancoceleste contro il Genoa al Ferraris. Condivisi alcuni scatti del match, ha aggiunto: "Avanti così, tutti insieme!".

