Lazio, Radu acclama la squadra: "Tu non sarai mai sola" - FOTO

La lazialità scorre nelle vene dei calciatori in attività, ma si riflette anche nel cuore di chi, pur avendo appeso gli scarpini al chiodo, continua a dimostrare il suo amore eterno per i colori biancocelesti. È il caso di Stefan Radu che per la Lazio è passato da essere uno dei veterani in campo a diventare uno dei primi sostenitori sugli spalti. Anche oggi, il difensore romeno ha incoraggiato le aquile allo Stadio Olimpico e, al termine della gara, non ha mancato di sottolineare via social la sua felicità per il 2-1 ottenuto dagli uomini di Baroni.