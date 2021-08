Lazio, Reina esulta: "Felice di tornare in questo stadio. Buona prestazione" - FOTO

Serata spumeggiante all'Olimpico di Roma. La Lazio batte lo Spezia per 6-1 e mette in cassaforte altri 3 punti preziosi. Tra queste marcature c'è anche lo zampino di Reina. A brillare è stato anche Pepe che da portiere si è trasformato assist-man. E' suo il passaggio vincente e altrettanto perfetto che lancia Felipe Anderson in porta per scrivere il 4-0. Ieri Reina è diventato il portiere che ha fornito più assist, 6, nei 5 top campionati europei, dal 2007. A esultare per questa prestazione maiuscola è stato lui stesso scrivendo sui social: "Felice di ritrovare questo bellissimo stadio con i nostri tifosi! Buona prestazione della squadra. Avanti così. Scusami Patric". Infatti nella seconda foto è possibile vedere come Pepe stia sovrastando il povero Patric. Sotto il post anche il difensore ha risposto: "Era meglio un treno però tranquillo zio ti amo lo stesso".

Calciomercato Lazio, Kostic è più vicino: contatti positivi in serata

Calciomercato Lazio, Rugani idea di fine mercato: la situazione

TORNA ALL'HOME PAGE