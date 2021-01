Lazio - Roma, Luis Alberto esulta e dedica la vittoria alla moglie: "È per te" - FOTO

Protagonista assoluto con due gol e una prestazione di livello assoluto. Luis Alberto è tornato a fare il mago in un big match, incantando con giocate e una doppietta da sogno nel derby vinto dalla Lazio per 3 a 0. Su Instagram lo spagnolo ha espresso tutta la sua gioia, con una dedica speciale alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Molto contento per aver segnato oggi in questa vittoria così importante! È per voi tifosi. Dedica speciale per te, amore mio ".

