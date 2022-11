Lazio, Romagnoli "gode" sui social per il derby vinto - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cataldi con la fascia di capitano al braccio, Romagnoli in difesa con la 13 sulla schiena. La Lazio dei laziali ha vinto il derby contro la Roma. Il difensore ha vissuto una giornata speciale, come ha anche raccontato lui nel post partita. Dopo aver festeggiato con i con i compagni negli spogliatoi, il ragazzo di Anzio si è lasciato andare anche sui social scrivendo: "Roma è la LAZIO. Si gode". Una serata speciale per chi ha vissuto la stracittadina con la maglia della propria squadra del cuore.