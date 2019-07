Lazio, Romulo incontra la famiglia Leiva: le foto a Verona - FOTO

Il legame tra Romulo e la Lazio è ancora forte. Il mancato riscatto e il ritorno al Genoa non ha tagliato il filo che lega il centrocampista al mondo biancoceleste e in particolare agli ex compagni con cui ha condiviso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Oggi per le strade di Verona Romulo, come si vede da una storia sul suo profilo Instagram, ha incontrato la famiglia Leiva e in particolar modo il figlio di Lucas con la maglia della Lazio. Un tuffo nel passato recente, l'occasione per un abbraccio biancoceleste.

