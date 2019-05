Lazio, Sandra Lulic: "Buon 26 maggio a tutti! - FOTO

Oggi è il 26 maggio, come dimenticarlo? Precisamente 6 anni fa, la Lazio alzava la Coppa Italia dopo aver battuto in finale la Roma. Un giorno che, nella memoria di tutti i tifosi biancocelesti, e non solo, rimarrà impresso indelebile. Lulic fu l'eroe di quella partita, oggi la moglie ha voluto ricordarlo. Su Instagram ha infatti condiviso un post in cui è immortalato Senad: "Buon 26 maggio!", recita la didascalia. Un giorno di festa, per tutto il popolo della Lazio.

LAZIO, STRISCIONE IRRIDUCIBILI

CALCIOMERCATO LAZIO, VOCI SU WELBECK

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE