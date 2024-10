Lazio, sarà un ottobre ricco: tutti gli appuntamenti dei biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un ottobre ricco di appuntamenti quello che è appena iniziato in casa Lazio. Si parte subito forte con la prima sfida di Europa League che la squadra di Baroni giocherà in casa contro il Nizza, in programma giovedì 3 ottobre alle 18.45. Una data che, tra l'altro, coinciderà anche con il compleanno del Taty Castellanos.

I biancocelesti si ritroveranno poi ancora all'Olimpico per la sfida interna contro l'Empoli in campionato in programma domenica 6 ottobre alle 15.00. Archiviata poi la pausa per le nazionali la squadra di Baroni tornerà in campo per la trasferta contro la Juventus il 19 ottobre alle 20.45 per poi chiudere il mese con altri tre appuntamenti importantissimi. Giovedì 24 la sfida di Europa League contro il Twente, domenica 27 la gara casalinga contro il Genoa e giovedì 31 ottobre la trasferta contro il Como.