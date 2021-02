Lazio, scossa social in vista dei prossimi impegni: "Non mollare mai" - FT

Non mollare mai. Ogni laziale che si rispetti conosce alla perfezione questa frase e ciò che rappresenta. I laziali conoscono alla perfezione i momenti difficili, ne hanno vissuti tanti, ma per amore della maglia hanno sempre lottato e non si sono lasciati abbattere. Questo è uno di quei momenti: la sconfitta di ieri potrebbe aver complicato il percorso in campionato, ma il cuore e l'animo biancoceleste avrà la meglio anche questa volta. La società su Instagram ha ricordato a tutti cosa bisogna fare in questi casi: "Non mollare mai".