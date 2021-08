Lazio - Spezia, Milinkovic esulta: "Armata Biancoceleste + tifosi = spettacolo!" - FOTO

È Lazio-show all'Olimpico di Roma. Il club capitolino ha battuto per 6-1 lo Spezia in super rimonta e ha raccolto tre punti pesantissimi. Un match da urlo per la squadra guidata da Sarri che raccoglie un altro successo dopo quello di Empoli. A esultare per il risultato è stato anche Sergej Milinkovic che tramite un post Instagram ha scritto: "Armata Biancoceleste + nostri tifosi allo stadio = SPETTACOLO".

