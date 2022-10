Lazio - Spezia, Pedro si gode la vittoria ma pensa già alla prossima sfida - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica di festa in casa Lazio. I biancocelesti con la vittoria contro lo Spezia hanno mantenuto la promessa data a proposito della continuità, conquistando punti importantissimi per raggiungere quell’obiettivo prefissato: la Champions. L’entusiasmo che circola nell’ambiente lo si percepisce da ogni gesto e parola delle aquile che, come spesso accade, non perdono occasione per ribadirlo anche sui social. Così, alla voce dei compagni, si aggiunge quella di Pedro che con un post su Instagram ha voluto esprimere la sua contentezza. L'attaccante si gode il successo, ma con lo sguardo è proiettato già alla prossima sfida. Questo il messaggio: “+3 Avanti così!!!"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE