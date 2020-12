Lazio, Strakosha e la fidanzata in posa: "Family" - FOTO

LAZIO SOCIAL, STRAKOSHA - I calciatori della Lazio continuano a godersi le feste natalizie in famiglia, lontani per un po' dal campo di gioco. Relax prima di partire col nuovo anno e riprendere la marcia. Molti biancocelesti sui social hanno postato foto e storie per raccontare il loro Natale e far vedere ai tifosi come lo stanno passando. Sono arrivati auguri e pensieri d'affetto. All'album natalizio della Lazio, se così vogliamo chiamarlo, si aggiunge anche Thomas Strakosha che su Instagram ha pubblicato una foto con la didascalia "Family". Ovviamente, in posa la sua famiglia: genitori, fratello con fidanzata e compagna di Thomas, tutti abbracciati in casa.

