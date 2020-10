Lazio, taglio di capelli social per Patric e Correa: scelto lo stile Reina

È stato scelto anche per questo. Oltre a essere un ottimo portiere è vero professionista, Pepe Reina è un uomo spogliatoio e oggi ha dato l'ennesima prova. Durante il viaggio in pullman direzione Genova, il portiere spagnolo si è divertito su Instagram con Patric e Correa. Sfruttando i filtri del social network, l'attaccante e il difensore si sono fatti un video con la testa completamente perlata, alla Reina. Poi, quando è stato inquadrato il portiere ed Napoli e Milan, nulla è cambiato, il taglio di capelli è rimasto lo stesso per le risate di tutto il gruppo.