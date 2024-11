Lazio, Tavares non vede l'ora di tornare e intanto si allena in palestra - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

I tifosi sperano di vederlo al più presto in campo perché la Lazio non è la stessa senza di lui. Nuno Tavares, con le sue accelerazioni fulminee e i suoi recuperi poderosi, rappresenta una pedina fondamentale nello schacchiere di Marco Baroni e l'infortunio rimediato in nazionale non gli ha permesso di dare il suo contributo in queste ultime partite. Intanto il treno non sta rimanendo fermo, perché nell'attesa di poter tornare in campo si sta dando da fare in palestra con delle sedute di potenziamento per tornare in ottime condizioni. Ecco il video pubblicato proprio dal portoghese sul suo profilo Instagram in cui viene ripreso il suo allenamento:

Pubblicato il 28/11