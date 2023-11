Lazio, Thiago Zaccagni compie un anno: gli auguri di papà Mattia - FOTO

Thiago Zaccagni compie un anno. Il primogenito di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti ha ricevuto gli auguri della mamma con un dolce reel. Anche papà Mattia, ai box per una distorsione al ginocchio, ha voluto fare gli auguri sui social al piccolino. Una dolce immagine di loro sulle altalene accompagnata dal messaggio:"Tanti auguri per il tuo primo compleanno AMORE MIO, sei la cosa più bella del mondo! TI AMO immensamente". Una giornata speciale a casa Zaccagni da festeggiare in grande.