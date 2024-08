Lazio, tutta l'euforia dei tifosi sui social: Castellanos li fa impazzire

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince all'esordio in campionato e i tifosi festeggiano. Lo fanno sugli spalti, da casa, in vacanza ma anche sui social. In tantissimi sono letteralmente impazziti sotto al post del club in cui figurava la grafica del 3-1. "La difesa va migliorata, ma finalmente mi viene da dire che Lazio!" commenta un tifoso, "Tanta fame e sete di gol… bella bella Lazio", dice un altro. In molti poi hanno voluto esaltare la prestazione di Castellanos: "Non eravate pronti l’anno scorso e non siete pronti quest’anno per il Taty!", "Ho avuto i miei dubbi su di lui, ma il taty ha gasato". Insomma, buona la prima per questa squadra che sembra davvero aver convinto tutti.