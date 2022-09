Lazio, un volo lungo...12 anni! Il post social su Olympia e sulla campagna abbonamenti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un post per festeggiare la bellissima tradizione che ormai da 12 anni si vive solo allo Stadio Olimpico, ma anche un modo per ricordare che la campagna abbonamenti è ancora aperta. Il post pubblicato pochi minuti fa sui profili social della società biancoceleste mostra una spettacolare foto di Olympia e del suo volo, appuntamento fisso per tutti i tifosi che già si godono le sfide della squadra dagli spalti. Per chi non è ancora abbonato, c'è tempo fino a domani 23 settembre alle ore 12.00 per sottoscrivere la propria tessera.