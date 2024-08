Lazio, Vecino la prende sempre: Dazn celebra lo stacco del centrocampista - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Appostato sul primo palo, aspettava solo quel pallone. Il colpo di testa in casa Vecino è una specialità, l'asso nella manica da tirare fuori al momento più opportuno, quando c'è da fare la differenza. Il centrocampista uruguaiano ha ormai abituato i tifosi biancocelesti ai suoi inserimenti, alla sua capacità di essere sempre dov'è il pallone, soprattutto se poi l'assist è teso e preciso come il corner battuto da Rovella. Un'abilità alla quale Baroni non vuole rinunciare, un assaggio che Vecino ha dato al suo allenatore in vista della prossima stagione. Il gol segnato ieri in amichevole contro il Frosinone ha permesso alla Lazio di chiudere il match sul 2-0, archiviando il quarto test stagionale e ottenendo l'omaggio anche di Dazn che, sui propri profili social, ha scritto: "La prende SEMPRE lui. Inserimento perfetto di Vecino".