Morte padre Alisson, il cordoglio social di Lucas Leiva - FOTO

LAZIO SOCIAL - La morte del padre di Alisson ha scosso il Liverpool. Il 57enne è morto annegato vicino a una diga in una proprietà di famiglia cambiando la vita del portiere brasiliano. I Reds hanno voluto abbracciare il proprio portiere dedicandogli un post social usando il motto del club "You’ll Never Walk Alone". Lucas Leiva, che ha trascorso dieci anni, è rimasto legatissimo all'ambiente e ha voluto dimostrare la sua vicinanza al connazionale. Su Twitter ha condiviso il post del club e ha taggato l'estremo difensore e il fratello augurandogli "Molta forza in questo momento difficile".