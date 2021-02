Dramma per Alisson, il padre trovato senza vita: "È annegato nei pressi di una diga"

Tragedia per Alisson, portiere del Liverpool. Il padre, il cinquantasettenne José Agostinho Becker, è stato trovato senza vita nella tarda serata di mercoledì dopo esser annegato nei pressi di una diga all'interno di una proprietà di famiglia. Scomparso attorno alle 17 brasiliane a Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul, i soccorritori sono stati inviati sul posto e, dopo circa un'ora, è stato ritrovato il corpo senza vita. La morte dell'uomo, riporta la stampa brasiliana, è stata confermata dall'addetto stampa del portiere e dalla Polizia locale. Secondo 'UOL Esporte', l'uomo sarebbe caduto in acqua, annegando poco dopo.

