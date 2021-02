Lazio, nuova procedura Antitrust sulla questione abbonamenti: la situazione

Piove sul bagnato in casa Lazio. Con la società già invischiata nel caos tamponi, emerge un nuovo problema legato alla questione abbonamenti. A novembre infatti i biancocelesti, insieme ad altri 9 club di Serie A, erano stati sanzionati a causa di alcune clausole degli abbonamenti considerate vessatorie in quanto impedivano ai tifosi di essere risarciti per le partite giocate a porte chiuse. Dopo questo provvedimento Antitrust aveva chiesto alla Lazio di pubblicare sul proprio sito un estratto di quella decisione per informare i tifosi. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il club capitolino ad oggi non ha ancora provveduto lasciando di fatto all'oscuro di tutto i propri sostenitori. Per questo motivo l’Antitrust ha avviato un procedimento che porterà a una sanzione fino a 50.000 euro per la società. Il rimborso, per gli abbonati che ne facciano richiesta, consiste in un voucher spendibile in biglietti o parte del rinnovo dell'abbonamento per la stagione corrente, ma nessuna forma di rimborso in denaro è prevista.