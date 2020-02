PRIMAVERA - Lazio, goduria social. Da Armini a Raul Moro: “Continuiamo così” - FT

La Lazio Primavera gode, e fa bene. Perché la vittoria nell'anticipo della 18ª giornata contro l'Empoli lascia i biancocelesti in momentanea tranquillità. Tre punti fondamentali che danno morale alla squadra di Menichini, arricchita dall'arrivo di Gian Marco Distefano. Esordio con gol per lui (quello dell'1-3 finale, ndr), e poi esultanza insieme a Marino - anche lui acquistato a gennaio - e Kalaj su Instagram. Pugno chiuso e “+3”: se il buongiorno si vede dal mattino. Chi guarda più in là del 'buongiorno' è invece Nicolò Armini. Da buon capitano, il centrale della Primavera non si accontenta e indica la strada: “Continuiamo così”, le due vittorie consecutive devono essere solo l'inizio. Dello stesso avviso è anche Gustavo Cipriano, rigorosamente ricondiviso dal suo amico Raul Moro: “Un'altra vittoria molto importante”. Il viaggio in pullman di ritorno verso Roma sarà sereno e spensierato (come si può notare dallo stato d'animo di Kalaj, ndr): i ragazzi di Menichini hanno tutto il diritto di goderselo.

