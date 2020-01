Roma - Lazio, Luis Alberto e Correa come in The Ring: “Meno due...” - FT

“Tra due giorni c'è il derby...”, sciommiottando The Ring. Il tempo è un po' meno ma l'adrenalina è la stessa. Paura no, quella mai. La Lazio ha preso consapevolezza di ciò che è, di ciò che ha. Una rosa competitiva per la qualificazione in Champions League, un allenatore più tifoso che mai e la voglia di sorprendere. Dopo undici vittorie consecutive arriva la Roma, Luis Alberto e Correa sono pronti. Ragionano all'unisono, sono un corpo unico: “-2”, scrivono su Instagram. Erano entrambi in dubbio, non mancheranno. A incutere terrore adesso sono loro: “Due giorni...”.

