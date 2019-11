Serie A, “Un gol per la ricerca”: anche la Lazio sostiene AIRC

“Un gol per la ricerca”, una rete contro il cancro. La Serie A si farà nuovamente portavoce della lotta ai tumori. Lega Serie A, FIGC, TIM e AIA rinnoveranno la sinergia con AIRC (la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per questa dodicesima giornata di campionato, partita ieri 8 novembre e in scena fino al posticipo domenicale del 10 novembre. Per l'occasione calciatori, allenatori e arbitri invitano i tifosi a sostenere i ricercatori AIRC con uno o più SMS al 45521. Grazie alla collaborazione della FIGC, l'iniziativa verrà riproposta dagli azzurri in occasione di Italia - Armenia del prossimo 18 novembre, in programma a Palermo. Anche la Lazio ha mostrato il suo appoggio ad Airc tramite un post sui proprio profili social: i biancocelesti, compreso mister Simone Inzaghi, saranno in prima linea per sostenere e promuovere la ricerca sul cancro.

️ Facciamo tutti insieme un #GolPerLaRicerca!



Dona con un sms al 45521 o su https://t.co/nOiTyS14sM



Aiutiamo i ricercatori @AIRC_it a rendere il cancro sempre più curabile#insiemeperAIRC pic.twitter.com/STzsi0TR2R — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 9, 2019

