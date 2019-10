Social, Immobile ha solo tre parole: “Forza Lazio sempre!” - FOTO

“Dammi tre parole”, cominciava così il ritornello di una famosa hit estiva ormai quasi ventennale. Un testo scanzonato, leggero, per svagare la mente e scacciare i cattivi pensieri al grido di “Sole, cuore, amore”. Ed proprio in questo modo - più o meno - che anche Immobile ha intenzione di allontanare le tossicità del post Bologna - Lazio. Due punti persi, la difesa disattenta in occasione dei gol, il rigore sbagliato da Correa. No, vivere le due settimane di sosta con un tale groppo in gola è impensabile. E allora, prima di salutare momentaneamente Roma con direzione raduno dell'Italia, Ciro ha deciso di lasciare un semplice messaggio ai tifosi biancocelesti: “Forza Lazio sempre”, scrive il bomber su Instagram sopra l'immagine della seconda delle sue due esultanze al Dall'Ara. Bastano tre parole, a volte, per far passare l'amaro in bocca e mettere tutti d'accordo.

L'ANGOLO TATTICO DI BOLOGNA - LAZIO: QUASI UNA GRANDE SQUADRA

NAZIONALI, GLI IMPEGNI DEI GIOCATORI DELLA LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE