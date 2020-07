Udinese-Lazio, la carica della società: "Ripartiamo dalla Dacia Arena"

Non c’è più margine d’errore. Se la Lazio non riuscirà a reagire Inter e Atalanta non si lasceranno scappare l’occasione di rubarle il secondo posto. Le tre sconfitte consecutive pesano a livello di classifica e anche a livello mentale e per questo oggi contro l’Udinese serve una scossa. Alla Dacia Arena servirà la Lazio pre lockdown per una buona dose di fiducia che in questo momento sarebbe linfa vitale. Anche la società ha voluto mandare un messaggio in vista del match di oggi: “Si riparte dalla Dacia Arena”, si riparte da questa sera.

Lazio, secondo, terzo o quarto posto: ecco cosa cambia

Calciomercato Lazio, Kumbulla obiettivo primario. Suggestione Umtiti

TORNA ALLA HOME