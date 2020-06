Calciomercato, dalla Spagna: "Anche la Lazio sul baby gioiello del Siviglia"

Anche la Lazio avrebbe messo gli occhi su Diego Fernández Talaverón. Secondo i media spagnoli il diciottenne del Siviglia, che in questa stagione ha collezionato già ventidue gol, ha ipnotizzato i grandi club di Europa. Vero pericolo nell'area avversaria, il giovane talento sembra già avere la stoffa del campione, oltre ad una cattiveria sotto porta da vero bomber. Oltre ai biancocelesti, anche il Barcellona avrebbe scritto il suo nome sul proprio taccuino. Il futuro di Talaverón dovrebbe essere deciso, tuttavia, molto presto: il calciomercato in Spagna inizierà il prossimo primo luglio. La categoria giovanile della squadra andalusa è in cima alla classifica, con tanti punti di differenza rispetto agli avversari. In totale, sono 60 i centri messi a segno dall'intero gruppo: un quarto di questi sono stati firmati dal classe 2002. Giovane di grande prospettiva, la Lazio lo tiene d'occhio.

