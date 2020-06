Mancini: "Il calcio senza i tifosi è diverso. Spero tornino in un paio di settimane"

Nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "La condizione fisica non è ottimale. La Juventus è partita meglio, poi verso la fine del primo tempo il Napoli ha avuto un paio di occasioni. Credo che ci vorranno 4-5 partite per migliorare". Sullo spostamento dell'Europeo al 2021: "Sicuramente i ragazzi più giovani avranno un altro anno per fare esperienza, quindi matureranno e miglioreranno". L'importanza dei tifosi per il calcio: "Di calcio si ha tanta voglia. Così non è un bellissimo spettacolo, la mia speranza è che nell'arco di un paio di settimane si possa portare qualche tifoso allo stadio. Il calcio senza gente è diverso, con i tifosi è tutto un altro spettacolo".

