Aston Villa-Sheffield, la palla entra ma il Var non funziona: gol non dato

Torna la Premier League insieme alle polemiche. Oggi Aston Villa-Sheffield United ha segnato il ritorno del campionato inglese con un episodio che ha fatto clamore: riguarda il Var, o meglio il malfunzionamento della tecnologia. La partita è finita 0-0, ma nel primo tempo ecco cosa è successo: Norwood ha calciato una punizione per lo Sheffield, il portiere Nyland non ha trattenuto il pallone e se l’è portato oltre la linea di porta. Sarebbe stato gol, se non fosse stato che il Var e la Goal Line Technology non erano funzionanti per problemi tecnici. Così il direttore di gara, Michael Oliver, ha lasciato proseguire tra le proteste dei giocatori ospiti senza assegnare incredibilmente la rete.