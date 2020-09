Calciomercato, Di Marzio: "Nuovo tentativo della Lazio per Kumbulla"

La Lazio è molto vicina a chiudere le operazioni Fares e Muriqi. Nel frattempo i biancocelesti lavorano anche sul difensore da regalare al tecnico Inzaghi, soprattutto in virtù dell'imminente uscita di Bastos. Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato di un nuovo tentativo dei biancocelesti per Kumbulla dell'Hellas Verona: "La Lazio sta verificando anche se c'è la possibilità di riaprire la trattativa con il Verona per Kumbulla. Prima è stato trattato dalla Lazio, poi dall'Inter, ci sono varie cose all'estero, però l'Inter si è fermata come nel caso di Tonali e la Lazio in queste ore ha cercato di riattivare questa pista".

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE CHIUDE A LERMA

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE



Pubblicato alle 23.40