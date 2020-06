Calciomercato, il Newcastle vira su Schick: il giallorosso è l'alternativa a Immobile

Il Newcastle è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. E dopo le voci relative a un interesse nei confronti di Immobile, è ora un calciatore della Roma a essere entrato nel mirino del club. Lo riferisce il Daily Mail, che sottolinea come il ceco, al termine della sua esperienza in Bundesliga con il Lipsia, dove ha siglato dieci gol, si è ormai messo alle spalle il periodo deludente in giallorosso. Il club tedesco avrebbe avuto la possibilità di riscattarlo fino allo scorso 15 giugno, ma non lo ha fatto. La Roma prenderà in considerazione offerte non inferiori ai 25 milioni, ma potrebbe pensare di cedere il classe '96 anche in prestito con obbligo di riscatto. Soluzione che piace al Newcastle.

Ronaldo, gaffe su Werner: "Ma è l'attaccante del Bayer Leverkusen?"

Serie A, ok definitivo alla quarantena soft. Gravina: "Auspico senso di responsabilità"

TORNA ALLA HOMEPAGE