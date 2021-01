Calciomercato, il West Ham pensa di richiamare Felipe Anderson

L'avventura di Felipe Anderson con la maglia del Porto potrebbe finire dopo appena sei mesi. L'attaccante brasiliano ha trovato sin qui pochissimo spazio nella squadra di Conceiçao, collezionando appena due presenze senza mai timbrare il cartellino in questa prima parte di stagione. L'ex Lazio potrebbe cambiare aria giàa gennaio e, come riportato dal quitidiano inglese The Guardian, il West Ham starebbe seriamente pensando di richiamarlo dal prestito. Il club londinese inoltre potrebbe riaccoglierlo in rosa per poi trovare una sistemazione definitiva all'esterno classe 1993.

