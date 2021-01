Calciomercato Lazio, sulla fascia sinistra la prima soluzione è un under 22: il punto

Che quella dell'esterno sinistro sia una situazione da risolvere per la Lazio è ormai chiaro da tempo, con Lulic che spera nel rientro ma continua ad accusare fastidi e a rimandare. Serve un'alternativa in più e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il ds Igli Tare sta valutando per il mercato di gennaio prima di tutto giocatori under 22 in quanto tesserabili senza dover togliere nessuno dalla lista campionato, considerando che invece il ritorno di Lulic costringerebbe Inzaghi a depennare qualcuno (probabilmente Djavan Anderson). Per la fascia sinistra dunque si alternano diversi nomi da giorni e tra gli under 22 ci sono Domogoj Bradaric e Dimitrije Kamenovic, rispettivamente in forza al Lilla e al Cucaricki. Piace sempre poi la strada che porta a Federico Ricca del Bruges, anche se si tratta di un over 22, mentre da tenere d'occhio è anche Oleksandr Zinchenko, esterno sinistro del Manchester City 24enne. In caso non si riesca a chiudere su soluzioni del genere c'è il mercato degli svincolati, dove Romulo molto probabilmente accoglierebbe a braccia aperte l'idea di un ritorno alla Lazio. Valutato anche Kwadwo Asamoah, fermo anche lui da sei mesi e in cerca di squadra. Non convince però la sua tenuta fisica, la scorsa stagione solo 8 presenze con l'Inter a causa di problemi al ginocchio: su di lui c'è tra l'altro anche il Genoa.