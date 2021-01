Calciomercato, la Fiorentina su Kokorin: l'alternativa è Felipe Anderson

Comincia a muoversi il mercato della Fiorentina che in campionato non sta rispettando le attese dei tifosi e della società. Dopo la sonora sconfitta 6-0 per mano del Napoli, il presidente Commisso sta valutando alcuni profili da regalare al tecnico Prandelli. Il primo obiettivo della lista è una seconda punta di qualità da affiancare a Vlahovic, viste anche le scarse garanzie fisiche di Ribery. Come riporta gianlucadimarzio.com, la Viola è interessata al classe '91 Kokorin, in forze allo Spartak Mosca. Se il russo non dovesse arrivare, il piano B della Fiorentina si chiama Felipe Anderson. L’ex attaccante della Lazio, di proprietà del West Ham, è in prestito al Porto, ma sta trovando davvero pochissimo spazio nella squadra di Conceição.