Calciomercato Lazio, anche il Napoli su Thiago Silva: contatto con Gattuso

C’è una nuova pretendente per Thiago Silva. Il difensore del PSG lascerà, con molta probabilità, il club dopo la finale di Champions League perché in scadenza di contratto. Sul calciatore c’è l’interesse di Fiorentina, Lazio e Chelsea. Oggi si è inserito anche il Napoli di Gattuso che conosce molto bene l’esperto difensore brasiliano ex Milan. Come riporta lebombedivlad.it, il tecnico calabrese avrebbe contattato Thiago Silva per convincerlo a vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo sarebbe pronto ad offrire al calciatore un contratto biennale a 5,5 milioni all’anno.

