Calciomercato Lazio, Caputo è un'occasione: tutti i dettagli

Un vice Immobile solo con un’occasione favorevole. La società l’ha ribadito a Sarri nel corso del vertice di venerdì, lo stesso tecnico non ne fa un caso di stato, ha dato priorità al terzino sinistro e a Ilic qualora partisse Luis Alberto. Una punta di scorta, comunque, Sarri l’accoglierebbe volentieri, l’esperimento Felipe Anderson può avere senso in alcune partite, non può essere una costante, a volte serve un giocatore d’area, che garantisca presenza vicino alla porta, che non giri a largo come fa il brasiliano. In estate c’erano stati diversi sondaggi per Francesco Caputo, la Sampdoria per liberarlo chiedeva tre milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dalla Lazio che non intendeva sborsare più di 1,5 milioni. La situazione ora è cambiata, Caputo non rientra nei piani di Dejan Stankovic, il tecnico serbo ha in mente una rivoluzione a gennaio, ha chiesto la cessione di diversi elementi, tra cui anche dell’ex Sassuolo.

OCCASIONE - La situazione finanziaria della Samp è complicata, il club ligure potrebbe accontentarsi di un milione, si vocifera che possa anche concedere lo svincolo, in modo da liberarsi di un ingaggio pesante, ma sono rumors che andranno confermati. Caputo guadagna oltre un milione, ha un contratto fino al 2024, il suo addio permetterebbe alla Samp di risparmiare quasi 3 milioni lordi. L'attaccante pugliese può rappresentare un’opportunità, ha caratteristiche simili a Immobile, lavora molto sulla profondità e nelle ultime tre stagioni di Serie A è sempre andato in doppia cifra, segnando 43 gol in campionato. Certo, è un classe ’87, l’età può essere un fattore da considerare, spingerà a riflessioni sul profilo del giocatore nato ad Altamura. Caputo, però, economicamente può essere un’occasione importante, verrà riproposto dai suoi agenti, può arrivare a prezzi contenutissimi, forse anche a zero. Non può essere un fattore da trascurare per la Lazio che deve ancora fare i conti con l’indice di liquidità.

Pubblicato il 21/11