Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Interesse per un attaccante di Mourinho"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a pensare al reparto offensivo. Ci sono tanti nomi in ballo: da Stengs a Noslin fino a Bazdar e Dia, passando per i più defilati Colpani, Samardzic e Soulé. L'unico acquisto sicuro è quello di Loum Tchaouna dalla Salernitana (per cui si attende l'ufficialità), mentre per gli altri invece bisognerà ancora aspettare. Intanto dall'Inghilterra rimbalza un nuovo nome in orbita biancoceleste: si tratta di Sebastian Szymanski del Fenerbahce. Come riportato dal portale inglese GiveMeSport, il trequartista/esterno, sbarcato in Turchia l'estate scorsa per circa 10 milioni di euro, nell'ultima stagione ha messo a referto 13 gol e 19 assist in 55 presenze. Per questo ha attirato su di sé l'interesse del Tottenham, del Marsiglia e per l'appunto della Lazio. Con il club turco, però, ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo nuovo allenatore, José Mourinho, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire. Su tutti, gli Spurs lo starebbero seguendo con grande attenzione. Al momento il classe '99 è impegnato a Euro2024 con la Polonia: terminato il torneo con ogni probabilità si deciderà il suo futuro.