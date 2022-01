Calciomercato Lazio, dall'Olanda: "Djavan Anderson a un passo dallo Zwolle"

Ultime ore di mercato per le squadre di Serie A e quindi anche per la Lazio. La società sta lavorando ad alcuni colpi in entrata ma non è detto che non possano esserci altre uscite. In questo caso di parla di Djavan Anderson, ai saluti con il Cosenza, che invece di tornare nella Capitale potrebbe andare direttamente in patria. Dall'Olanda infatti sono sicuri che il giocatore sia vicinissimo ad approdare al PEC Zwolle, squadra che milita in Eredivisie.