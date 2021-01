Calciomercato Lazio, Djavan Anderson dice no al Crotone: i dettagli

Il rientro di Lulic lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Inzaghi. Djavan Anderson non fa più parte della lista campionato della Lazio che adesso sta cercando una nuova soluzione. Il club biancoceleste ha aperto al prestito dell'olandese direzione Crotone. Come riporta Tuttosport, il calciatore aveva parlato anche con il tecnico Giovanni Stroppa che non è riuscito a convincerlo. L'esterno classe 1995, per il momento, ha rifiutato la pista Crotone e nei prossimi giorni valuterà il suo futuro.