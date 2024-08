Calciomercato Lazio | È lotta a due con il Bari per Iannoni: le ultime

Edoardo Iannoni non rimarrà al Perugia la prossima stagione. Riscattato dalla Salernitana a giugno, il centrocampista è cercato da diverse squadre. Su tutte ci sono la Lazio e il Bari che stanno lottando per assicurarsi il classe 2001. La valutazione degli umbri per il suo cartellino si aggira sopra al milione di euro. È una cifra piuttosto elevata per le casse biancorosse. Il ds Magalini ci sta pensando, ma i biancocelesti sono in agguato. Già da tempo l'hanno messo nel mirino, come riportato da Il Corriere dello Sport. Al momento, però, le priorità di Lotito e Fabiani sono altre.