Calciomercato Lazio | Il Frosinone pesca a Formello: in arrivo un giovane difensore

CALCIOMERCATO LAZIO - Per dei nuovi acquisti che entrano, tra cui Di Gianni dal Gubbio, ci sono giocatori che lasciano la Lazio per affrontare nuove avventure. Tra questi c'è Andrea Petta. Il difensore classe 2005 nella giornata di ieri ha pubblicato una storia Instagram in cui salutava la squadra in cui è cresciuto e per la quale ha sempre tifato, pronto a iniziare una nuova avventura con il Frosinone. Il centrale, infatti, in questi minuti ha raggiunto la sua nuova destinazione e nei prossimi minuti, nella pancia del Benito Stirpe dove sono collocati gli uffici del club, firmerà il suo nuovo contratto con il club ciociaro.