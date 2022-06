Calciomercato Lazio, Kepa chiama Sarri: ecco cosa ha detto il portiere

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue la ricerca del portiere in casa Lazio. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero" potrebbe tornare in auge un nome accostato già in passato ai biancocelesti. Si tratta del portiere basco del Chelsea Kepa Arrizabalaga Revuelta, meglio noto come Kepa. L'estremo difensore ha vinto l'Europa League con Sarri in panchina nel 2019 e vorrebbe tornare a lavorare con lui. Pur di lasciare Londra sarebbe disposto ad decurtarsi lo suo oneroso stipendio da 5 milioni di euro. La società dal canto suo potrebbe utilizzare il decreto crescita per risparmiare sul suo ingaggio. Questa candidatura però potrebbe servire per far abbassare il prezzo di Carnesecchi ormai diventato obiettivo principale per la porta. Avendo un'alternativa tra le mani, l'Atalanta dovrebbe per forza di cose abbassare le pretese ed accontentarsi dell'offerta laziale che al momento si attesta su un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.