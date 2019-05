Calciomercato Lazio, Pedullà su Wesley: "Può arrivare la fumata bianca"

Wesley e la Lazio, una trattativa di cui vi abbiamo parlato già da diverse settimane e su cui il ds Igli Tare si è particolarmente concentrato sul finire del mese di maggio. Segnali ottimistici erano già filtrati e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo portale, gli ultimi colloqui si sarebbero rivelati decisamente positivi: "Wesley Moraes Ferreira da Silva, meglio noto come Wesley, è sempre un obiettivo molto concreto per il reparto avanzato della Lazio in vista del prossimo luglio. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi e proficui dialoghi con il Club Brugge, proprietario del cartellino, con la volontà di trovare le intese per l’attaccante classe ’96, individuato da Tare come profilo ideale per il ruolo di vice Immobile. Lazio-Wesley, la rincorsa biancoceleste parte dalla scorsa estate: ora può arrivare anche la fumata bianca". A separare le due società erano quattro milioni di euro, con la Lazio che proponeva un incontro fra domanda e offerta dato dall'inserimento di alcuni bonus.

Pubblicato il 30/05/2019 alle ore 23.39

FUTURO INZAGHI, LOTITO DRIBBLA TUTTI

LAZIO, CAICEDO RESTA IN ITALIA?

TORNA ALLA HOMEPAGE