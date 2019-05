Calciomercato Lazio, Caicedo potrebbe restare in Italia: piace al Bologna

Felipe Caicedo, con tutta probabilità, non rinnoverà il proprio contratto con la Lazio. La scadenza dell'accordo con i biancocelesti è a giugno 2020 e, per evitare di perderlo a zero l'anno prossimo, la società cercherà di piazzarlo in questa sessione di calciomercato. Dopo l'ottima stagione e il ritorno su grandi livelli, non è detto che l'ecuadoriano non abbia voglia di confermarsi nel Bel paese, archiviando le destinazioni esotiche per un futuro più lontano. Da come riporta Tuttosport, il Bologna è alla ricerca di un centravanti e avrebbe individuato nell'ex Espanyol la pedina giusta per rinforzare il reparto offensivo. La destinazione emiliana potrebbe essere gradita alla Pantera a cui, comunque, le proposte non mancano.

