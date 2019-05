Calciomercato Lazio, Caicedo e il suo futuro: Dubai prima scelta. Cina e Spagna le alternative

Il futuro di Felipe Caicedo è tutto da scrivere, il calciatore potrebbe non rinnovare con la Lazio e in quel caso bisognerebbe valutare le eventuali destinazioni. Come riportato da Il freepress Leggo l’ecuadoregno potrebbe andare in scadenza. E per il futuro di Caicedo potrebbero esserci gli Emirati Arabi (Dubai), destinazione molto gradita dalla moglie. Altre alternative potrebbero provenire da Spagna e Cina.

