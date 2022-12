Calciomercato Lazio, Pellegrini in attesa: lo scenario e le prossime mosse

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Pellegrini resta un obiettivo della Lazio. L’operazione non è semplice, bisogna trovare una soluzione che accontenti tutti, ma serve anche che Lotito muova i primi passi. Finora non ci sono stati incontri diretti tra il giocatore e i rappresentati della società biancoceleste. Lotito ha avuto solo qualche contatto con l’entourage del terzino che è gestito dalla scuderia di Enzo Raiola e Rafaela Pimenta. È necessario dunque che la Lazio si muova concretamente, magari programmando un incontro prima di Natale o comunque prima della fine del 2022. L’Eintracht ha preso Pellegrini in prestito dalla Juventus, non ha alcun diritto di riscatto e non ha intenzione di mettersi di traverso, anche per mantenere quieti i rapporti con la Juve e l’agenzia Raiola, non solo per rispettare le aspirazioni del giocatore che ovviamente tornerebbe volentieri in Italia e soprattutto nella sua città.

SITUAZIONE - Il club tedesco però non può aspettare troppo, dovesse perdere Pellegrini, dovrebbe comunque rintracciare un sostituto sul mercato, inserendolo poi nella rosa di Glasner in vista degli impegni di Bundesliga e Champions League. Quindi la Lazio deve cominciare a muovere passi concreti se vuole arrivare a Luca Pellegrini, parlando con il ragazzo e con i due club per trovare una soluzione. Sul giocatore c’è un'altra società italiana, probabilmente l’Inter, che ha avuto modo di sondare la situazione e potrebbe anche passare all’attacco. La Lazio quindi non può aspettare troppo, anche se il giocatore è allettato dall’ipotesi di tornare a Roma, giocare con buona continuità ed essere allenato da Sarri, tecnico per il quale stravede. La Lazio deve fare i conti con l’indice di liquidità e con le uscite di Kamenovic e Fares. Ma per arrivare al terzino classe ’99 bisogna cominciare a tessere la tela. Il mercato è alle porte.

Pubblicato il 14/12 alle ore 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.