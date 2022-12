Calciomercato Lazio, si riscalda l'asse con la Salernitana: coinvolti altri due calciatori

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Questo pomeriggio è in programma l'amichevole della Lazio contro l'Hatayspor. Con tutta probabilità, tornerà a difendere i pali biancocelesti Maximiano, sostituito da Provedel dal cartellino rosso rimediato contro il Bologna nella prima partita di campionato. Il portoghese, per cui non si escludeva un'esperienza in prestito, e magari il ritorno in Liga, sembra ora esser destinato a giocarsi le proprie carte con la Lazio, nella seconda parte della stagione. Perde quota, dunque, l'ipotesi Salernitana. Tuttavia, l'asse con i granata si è riscaldano nelle ultime ore, coinvolgendo diversi giocatori. Ieri è stato il turno di Akpa Akpro, mentre è notizia di oggi, riporta Il Messaggero, che il direttore sportivo Tare avrebbe offerto al club campano sia Fares e Kamenovic. I due non sono ormai da tempo all'interno del progetto di Sarri che, anche ieri, li ha esclusi (insieme a Bertini) dalle prove tattiche.

TORNA ALLA HOMEPAGE